Die Bundesvorsitzenden der Grünen, Annalena Baerbock und Robert Habeck, sind im Amt bestätigt worden. Baerbock erhielt beim Parteitag in Bielefeld 97,1 Prozent der Stimmen, 740 von 762 Delegierten votierten für sie. Es war das bisher beste Wahlergebnis für eine Parteivorsitzende beziehungsweise einen Parteivorsitzenden in der Geschichte von Bündnis90/Die Grünen. Vor zwei Jahren hatte Baerbock nur 64,5 Prozent erhalten – musste damals allerdings auch gegen eine weitere Kandidatin antreten.

Die beiden Bundesvorsitzenden nahmen die Wahl an. Baerbock hatte in ihrer Bewerbungsrede als Aufgabe für die Partei formuliert, "breitere Bündnisse" zu schaffen – "und zwar nicht mit denen, die genau so ticken wie wir, sondern mit denen, die uns wirklich herausfordern." Nur so könnten die Grünen verändern statt nur zu versprechen, auch wenn es anstrengend und kompliziert sei.