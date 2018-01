Die Grünen wollen in Hannover eine neue Doppelspitze wählen – und womöglich die bislang festgeschriebene Trennung von Amt und Mandat aufweichen. Damit soll eine Kandidatur des schleswig-holsteinischen Umweltministers Robert Habeck ermöglicht werden.

Noch-Bundeschef Özdemir und sein potenzieller Nachfolger Habeck (r.) Bildrechte: dpa

Habeck möchte zwar Nachfolger des scheidenden Parteichefs Cem Özdemir werden, will aber parallel sein Ministeramt in Kiel für mindestens acht Monate weiter ausüben.



Ohne eine Zusage für diese befristete Ämterhäufung will sich Habeck nicht zur Wahl stellen. Dies soll ihm durch eine Änderung der Parteisatzung ermöglicht werden. Allerdings muss dem der Parteitag mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit zustimmen.