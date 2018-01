Die Grünen-Vorsitzende Simone Peter wird nicht wieder für den Parteivorsitz kandidieren. Sie erklärte in einem Brief, dass sie sich der Erneuerung der Parteispitze nicht verschließen wolle. Mit der Kandidatur der niedersächsischen Politikerin Anja Piel sei Bewegung in die Kandidatenfrage gekommen, die sie wiederum bewogen habe, den Platz frei zu machen.