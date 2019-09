Kirsten Kappert-Gonther und Cem Özdemir Bildrechte: dpa

Die Bewerbung von Özdemir und Kappert-Gonther kam überraschend und sorgte Berichten zufolge für Irritationen in der Fraktion. Der 53-jährige Özdemir war von 2008 bis 2018 Bundesvorsitzender der Partei und gehört dem Realo-Flügel an. Er gilt als exzellenter Redner und hat in der Vergangenheit mehrmals seine Bereitschaft für eine schwarz-grüne Koalition auf Bundesebene erklärt. Vielen Parteilinken ist er zu pragmatisch-bürgerlich und zu wirtschaftsfreundlich. Kritiker finden zudem, Özdemir setze sich selbst zu sehr in Szene und sei kein Teamplayer.