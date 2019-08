Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Stephan Kühn, fordert von Bundesverkehrsminister Scheuer eine vollständige Aufklärung. Bildrechte: Stephan Kühn

Die elf Aktenordner, die Scheuer dem Bundestag bisher zur Verfügung gestellt habe, seien bestenfalls ein Ausschnitt des vorhandenen Materials über die Verträge, sagte Kühn am Samstag. An den entscheidenden Stellen habe er halbleere Ordner vorgefunden, wichtige Informationen und Dokumente würden fehlen. Scheuer habe es bislang auch versäumt, alle Versionen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen vollständig zu veröffentlichen.



Mit dieser Art der Aufklärungspolitik provoziere Scheuer einen Untersuchungsausschuss. Den würden die Grünen beantragen, wenn der CSU-Politiker die fehlenden Dokumente, Vorlagen und Gutachten nicht bis zum 21. August vollständig und ungeschwärzt nachreiche, kündigte Kühn in einem Brief an den Minister an.