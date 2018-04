Neues Siegel ab 2019 Grüner Knopf soll für faire Kleidung stehen

Müller machte deutlich, das Siegel dürften nur Firmen nutzen, die dem deutschen Textilbündnis angehören und dessen Regeln folgen. Der Minister kündigte zugleich an, sich auf europäischer Ebene für eine gesetzliche Regelung einzusetzen, um Unternehmen zur Einhaltung fairer Produktionsbedingungen zu verpflichten. Allerdings dauere so etwas Jahre. Daher sei man gut beraten gewesen, erst einmal auf Freiwilligkeit zu setzen. Die Verbraucher legten immer stärker Wert darauf, dass ihre Kleidung unter menschenwürdigen Bedingungen produziert worden sei.

Vor fünf Jahren war in Bangladesch ein Hochhaus eingestürzt, in dem Tausende Textilarbeiter gearbeitet hatten. Mehr als 1.100 Menschen kamen ums Leben, mehr als 2.400 wurden verletzt. Ein Jahr später rief Müller das deutsche Textilbündnis ins Leben. Ziel sind freiwillige Verpflichtungen auf soziale Standards. Modefirmen, die Mitglied sind, haben in Deutschland etwa 50 Prozent Marktanteil.