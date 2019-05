Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer plant laut einem Medienbericht eine Änderung der Straßenverkehrsordnung, um das Radfahren sicherer zu machen. Wie der "Spiegel" berichtet, soll ein grüner Abbiegepfeil für Radler eingeführt werden. Damit könnten diese rechts in eine querende Straße einbiegen.

Die grünen Pfeile wurden bereits in mehreren Modellprojekten getestet, darunter in Leipzig. Nun soll es offenbar schnell gehen: Die Regelung zum grünen Pfeil könnte bereits bis zum Sommer in den Bundesrat eingebracht werden.