Heute - am 25. November 2020 - ist es genau ein Jahr her, das im Grünen Gewölbe eingebrochen wurde und wertvolle Kunstschätze gestohlen wurden. Die Schmuckstücke, Juwelengarnituren, die August der Starke und sein Sohn als Staatsschatz anfertigen ließen, sind seither verschollen. Doch den Ermittlern gelang es am 17. November 2020 drei mutmaßliche Täter innerhalb einer groß angelegten Razzia in Berlin festzunehmen. Zwei weitere Verdächtige konnten entkommen. Alle fünf sind Mitglieder der arabischstämmigen Großfamilie Remmo in Berlin.