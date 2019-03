Die Junge Union hat den niedersächsischen Juristen Tilman Kuban zum neuen Vorsitzenden gewählt. In einer Kampfabstimmung auf dem sogenannten Deutschlandtag in Berlin setzte sich der 31-Jährige am Samstag gegen den Landtagsabgeordneten und thüringischen JU-Vorsitzenden Stefan Gruhner durch.

In seiner Bewerbungsrede hatte Kuban einen harten Kurs in der Innenpolitik gefordert. Wer sich in Deutschland nicht an die Gesetze halten wolle, sei hier nicht willkommen. Unter Applaus fügte er hinzu, in diesem Land mache nicht der Prophet die Gesetze. Kuban rief die Junge Union auf, nicht zuzulassen, dass sich die Regierung mehr mit sozialen Wohltaten als mit Zukunftsthemen beschäftige.