Der Arbeitgeberverband BDA hat die Unionsfraktion im Bundestag vor Kompromissen mit der SPD im Streit um die Grundrente gewarnt. In einem Brief an Fraktionschef Ralph Brinkhaus bittet BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge "dringend", von den am Wochenende bekannt gewordenen Grundrentenplänen abzusehen.