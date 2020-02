Gesetzentwurf Regierung einigt sich über letzte Details der Grundrente

Die Große Koalition hat den Streit über die Grundrente beigelegt und sich auf letzte Details geeinigt. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hätten die letzten noch offenen Fragen geklärt, teilten die Ministerien am Donnerstag in Berlin mit. Der angepasste Gesetzentwurf soll am Mittwoch nächster Woche im Bundeskabinett beraten werden.