Nach langem Streit innerhalb der Großen Koalition hat der Bundestag mit den Stimmen der Regierungsfraktionen am Donnerstag die Grundrente verabschiedet. FDP und AfD lehnten die Grundrente ab, Grüne und Linke enthielten sich der Stimme.

Damit kann nun am Freitag auch der Bundesrat über das Gesetz entscheiden. Sollte auch die Länderkammer zustimmen, gilt das Gesetz ab Januar 2021 und soll die Bezüge von rund 1,3 Millionen Menschen in Deutschland aufbessern – vorausgesetzt es wurden mindestens 33 Jahre Beiträge eingezahlt.

Auch bis kurz vor dem Beschluss zur Grundrente gab es noch Streit , diesmal um die Finanzierung. Die Union übte Kritik an den geschätzten 1,3 bis 1,6 Milliarden Euro, die die Grundrente im Jahr kosten wird. Finanzminister Olaf Scholz von der SPD wollte dafür eigentlich Einnahmen aus einer geplanten Finanztransaktionssteuer verwenden. Doch da diese Steuer derzeit nicht in Sicht ist, kommt das Geld vorerst aus dem Bundeshaushalt.

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Donnerstagvormittag im Bundestag bei der Debatte um das Corona-Konjunkturpaket gesagt, trotz Krise werde nicht bei Sozialleistungen gespart. "Wir werden gegen diese Krise nicht ansparen und wir werden den Sozialstaat, der uns so leistungsfähig durch diese Krise führt, nicht antasten, sondern ausbauen", betonte der Finanzminister. Ein Zeichen dafür sei die Grundrente, die Anfang 2021 in Kraft treten soll.