Koalitionsstreit Grundrente: Bedingungslos oder nicht?

SPD und CDU streiten in der Großen Koalition um die Grundrente. Das liegt vor allem daran, dass die SPD jetzt mit einem Vorschlag an die Öffentlichkeit gegangen ist, der über den Koalitionsvertrag hinausgeht. Der Zankapfel ist die Bedürftigkeitsprüfung. Die SPD will sie nicht, die Union auf jeden Fall.