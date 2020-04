1. Januar 2021 Bundesregierung will Grundrente pünktlich starten

Hauptinhalt

Die Grundrente hätte die Große Koalition Anfang des Jahres fast zum Platzen gebracht. Umstritten war lange die Finanzierung. Außerdem bestand die Union auf einer Bedürftigkeitsprüfung. Am Ende aber hat sich die SPD durchgesetzt. Insofern überraschte dann der Hilferuf derer, die die Rente berechnen und auszahlen müssen. In einem offenen Brief hatte die Personalvertretung der Deutschen Rentenversicherung vor einigen Wochen um Aufschub gebeten.

von Barbara Butscher, MDR AKTUELL