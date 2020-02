Ein Beispiel zur Berechnung des Arbeitsministeriums Katrin M. ist Bauingenieurin aus Leipzig. Sie hat bis zur Wende gut verdient. Dann jedoch ging die Firma pleite und Katrin M. war ein paar Jahre arbeitslos, bis sie als Angestellte in unterschiedlichen Bereichen wieder Arbeit fand – allerdings unterhalb ihrer Qualifikation. Mit dem Verdienst kam sie zwar einigermaßen zurecht, doch beläuft sich ihre Altersrente nur auf 746 Euro (brutto). Da sie (trotz der Arbeitslosigkeit) insgesamt auf über 35 Beitragsjahre in der gesetzlichen Rentenversicherung kommt, hat die Leipzigerin eine Gesamtrente in Höhe von 941 Euro.



Berechnung:

durchschnittlicher Verdienst = 0,6 Entgeltpunkte (EP)



Rente aus eigener Beitragszahlung: 39 Jahre x 0,6 EP x 31,89 Euro = rund 746 Euro



Grundrentenzuschlag: 35 x (0,2 EP - (0,2 EP x 12,5 %)) x 31,89 Euro = rund 195 Euro



Gesamtrente: 746 + 195 = 941 Euro (brutto) Quelle: BMAS