Anke Voss: Es kommt immer darauf an, wie sie Grundrente definieren. Wenn Sie Grundrente so definieren, dass Sie sagen, das ist ein wirksames Mittel gegen Altersarmut, dann ist es keine richtige Grundrente. Da stellt sich die Frage: Was ist eine Grundrente? Was wollte die Politik damit erreichen? Es sollte ja eigentlich ein Signal gesetzt werden, um die Altersarmut zu stoppen. Es heißt immer, wie man so schön gesagt hat: Jemand, der viel gearbeitet hat, soll auch im Alter mehr bekommen als die Grundsicherung. Das ist aus meiner Sicht nicht erreicht worden. Es ist zwar ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, ein kleiner Baustein, um Altersarmut zu verringern, aber der große Wurf ist es mit Sicherheit nicht.