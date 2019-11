Mit der Grundrente will die Koalition die Rentenansprüche von Geringverdienern aufstocken, die mindestens 35 Beitragsjahre in der Rentenversicherung aufweisen. Sie soll gut drei Millionen Menschen zugute kommen, vorwiegend Frauen. Die Grundrente soll bis 1. Januar 2021 in Kraft treten.



Hauptstreitpunkt zwischen Union und SPD ist jedoch die Frage, ob die Grundrente nur nach einer Prüfung der Bedürftigkeit ausgezahlt werden soll. Die Union ist dafür, die SPD lehnt es ab. Die SPD-Version soll Schätzungen zufolge gut vier Milliarden Euro jährlich kosten, die CDU-Variante järhlich 500 Millionen Euro. Im Koalitionsvertrag war eine Bedürftigkeitsprüfung vereinbart worden.