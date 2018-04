Bundesweit Mehr als 700 Flüchtlinge im Kirchenasyl

Mehr als 700 Flüchtlinge haben in Deutschland in Kirchen Schutz gesucht. Die überwiegende Zahl müsste laut Dublin-III-Regeln in das Land zurück, in dem sie erstmals EU-Boden betreten haben. Nun muss das Oberlandesgericht München grundsätzlich klären, ob Kirchenasyl in diesem Fall strafbar ist.