Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) setzt angesichts des akuten Lehrermangels an Grundschulen auf Quer- und Seiteneinsteiger. Vorsitzende Marlis Tepe rief die Länder und den Bund auf, sofort berufsbegleitende Qualifizierungs- und Mentoringprogramme aufzulegen. Dafür seien bundesweit einheitliche Standards nötig.

Tepe fordert zugleich eine bessere Bezahlung. Fast alle Grundschullehrer würden deutlich schlechter bezahlt als ihre Kolleginnen und Kollegen an anderen Schularten - trotz gleichlanger Ausbildung und gleichwertiger Arbeit.

GEW-Chefin Tepe forderte eine Ausbildungsoffensive. Auch sei "vollkommen unverständlich, dass es noch Studiengänge für das Lehramt an Grundschulen gibt, die mit einem Numerus clausus belegt sind". Damit mehr junge Menschen ein Lehramtsstudium aufnehmen, müsse der Beruf attraktiver und die Arbeitsbedingungen müssten verbessert werden.

Daneben forderte die GEW-Vorsitzende eine Entlastung der Lehrkräfte von administrativen Aufgaben. Weil Schulen Sekretärinnen oder IT-Kräfte fehlten, würden diese Aufgaben oft von Lehrkräften erledigt. Diese Zeit fehle dann für Schülerinnen und Schüler. Mehr Unterstützung bräuchten Schulen auch von Sozialarbeitern und Psychologen, mahnt Tepe. Nur so könnten sie die Anforderungen einer zunehmend heterogenen Schülerschaft meistern.

Die Anforderungen an die Pädagogen steigen durch die hohe Zahl an Migrantenkindern. Bildrechte: dpa

Der Lehrermangel an Grundschulen wird Untersuchungen zufolge in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung geht davon aus, dass bis 2025 rund 35.000 Grundschullehrer fehlen werden. Insgesamt müssten in diesem Zeitraum etwa 105.000 Grundschullehrer neu eingestellt werden. Es stünden aber nur rund 70.000 Absolventen zur Verfügung.