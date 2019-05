Sachsens Finanzminister Haß hat im Streit um die Grundsteuer-Reform mehr Gestaltungsspielräume für die Länder gefordert. Haß sagte MDR AKTUELL, er unterstütze den Vorschlag aus Bayern, dass die Länder bei der Grundsteuer eigene Wege gehen könnten. Es dürfe aber nicht so weit gehen, dass am Ende verschiedene Grundsteuern in Deutschland gälten. Haß betonte, die Veränderungen durch die Reform müssten für den Einzelnen auf ein Mindestmaß beschränkt werden.