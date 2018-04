Wer in Deutschland Grund und Boden besitzt, zahlt Grundsteuer. Es handelt sich um eine der ältesten Abgaben. Sie stammt noch aus der Kaiserzeit und wird von den Gemeinden erhoben. Sie ist damit neben der Gewerbesteuer die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden. Der Steuerbescheid geht an den Eigentümer. Der Vermieter legt sie auf den Mieter um. Somit zahlt so gut wie jeder in Deutschland Grundsteuer - direkt oder indirekt.

In Deutschland werden etwa 35 Millionen Grundstücke besteuert. Man unterscheidet dabei zwischen bebauten oder bebaubaren und agrarischen, also nicht bebauten Flächen. Die Grundsteuer A gilt für agrarische Flächen, die Grundsteuer B für bebaute Grundstücke. Die Grundsteuer B ist in der Regel höher als Grundsteuer A. Die steuerliche Belastung kann sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem ob es eine Wohnung, ein Einfamilienhaus oder ein großes Mietshaus ist. Und auch der Ort ist für die Höhe der Abgabe von Bedeutung.

Gemeinde bestimmt die Höhe

Die Einheitswerte im Osten stammen noch von 1935. Bildrechte: IMAGO Die Einnahmen aus der Grundsteuer steigen seit Jahren. Im Jahr 2016 nahmen die 11.000 Gemeinden in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes insgesamt 13,7 Milliarden Euro. Nur 0,4 Milliarden Euro davon entrichteten Betriebe der Land- und Forstwirtschaft. Die Gemeinden haben wie bei der Gewerbesteuer einen direkten Einfluss auf die Höhe der Grundsteuer. Sie legen den sogenannten Hebesatz fest, der von Gemeinde zu Gemeinde stark schwanken kann.

Veraltete Immobilienwerte

Die Berechnung der Grundsteuer ist hochkompliziert. Am Anfang steht der sogenannte Einheitswert. Das ist der von Behörden festgesetzter Marktwert einer Immobilie. Im Westen wurden die Werte seit 1964 nicht mehr angepasst, im Osten sogar seit 1935. Des bedeutet, dass die Berechnung auf Werten beruht, die Jahrzehnte alt sind.