Tim Herden: Frau Tillmann, die größte Angst, die viele Besitzer von Wohneigentum haben, ist, dass die Grundsteuer erheblich ansteigt. Sie sind in die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern über die Neuordnung der Grundsteuer eingebunden. Wie stark wird sich die Grundsteuer in Zukunft erhöhen? Wer muss in Ostdeutschland mit besonders hohen Steigerungen rechnen?

CDU-Finanzexpertin Antje Tillmann: Richtig ist, dass die Grundsteuerreform dazu führen wird, dass Grundstücke in Zukunft nach heutigen Wertverhältnissen berechnet werden. Im Zuge dessen wird aber der Vervielfältiger (Steuermesszahl), mit dem der Grundstückswert multipliziert wird, in Westdeutschland auf ein Zehntel abgesenkt, in Ostdeutschland sogar ungefähr auf ein Dreißigstel. In einem zweiten Schritt wenden die Kommunen auf dieses Ergebnis ihren Hebesatz an. Etwaige Verwerfungen nach oben können die Kommunen also dadurch abfedern, dass sie ihren Grundsteuer-Hebesatz entsprechend absenken. Ziel dieses Gesetzes ist eine aufkommensneutrale Grundsteuerreform.