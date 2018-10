Im hessischen Wiesbaden haben sich mehrere AfD-Mitglieder jüdischen Glaubens zu einer Bundesvereinigung mit dem Namen "Juden in der AfD" (JAfD) innerhalb ihrer Partei zusammengeschlossen. Zur Vorsitzenden wählten die Gründungsmitglieder die frühere baden-württembergische AfD-Bundestagswahlkandidatin Vera Kosova.

Kosova sagte nach der Vereinsgründung am Sonntag, die AfD distanziere sich von Antisemitismus in jeglicher Form. Nach Angaben des stellvertretenden JAfD-Vorsitzenden Wolfgang Fuhl ist neben der AfD-Mitgliedschaft eine ethnische oder eine religiöse Zugehörigkeit zum Judentum die Voraussetzung für die Aufnahme in die JAfD.

Grundsatzerklärung nennt zwei Hauptgründe

Vera Kosova ist die Vorsitzende des Vereins "Juden in der AfD". Bildrechte: dpa Eine vorab bekannt gewordene Grundsatzerklärung des Vereins nennt laut einem Bericht der Katholischen Nachrichtenagentur KNA vor allem zwei Auslöser für die Gründung der "Juden in der AfD": Das eine sei eine "unkontrollierte Masseneinwanderung" junger Männer aus dem "islamischen Kulturkreis" mit "einer antisemitischen Sozialisation". Das andere sei die "Zerstörung der traditionellen, monogamen Familie" durch "Gender-Mainstreaming" und "Frühsexualisierung". Das Verhältnis zu Israel wird laut dem KNA-Bericht in der JAfD-Grundsatzerklärung ausschließlich mit Blick auf die Bedrohung durch den radikalen Islam erwähnt.

Protest jüdischer Studenten

Rund 250 Menschen protestierten gegen die JAfD-Gründung. Bildrechte: dpa Begleitet wurde die Gründungsveranstaltung des Arbeitskreises "Juden in der AfD" von einem Protest der Jüdischen Studierendenunion Deutschland (JSUD) in Wiesbaden, an dem nach Angaben der Polizei rund 250 Menschen teilnahmen. JSUD-Präsidentin Dalia Grinfeld sagte dabei an die Adresse der JAfD gewandt: "Ihr bekommt keinen Koscher-Stempel von uns." Wer jüdisch sei, könne der AfD nicht ohne Widerspruch angehören: "Eine Partei, welche die Basis von jüdischem Leben aus Deutschland wieder einmal verbannen will, kann unter keinen Umständen judenfreundlich sein."

Massive Kritik im Vorfeld

Knobloch: "Wir stehen vor einem Ungetüm." Bildrechte: Uwe Lein/dapd Bereits im Vorfeld war das Gründungsvorhaben der "Juden in der AfD" auf massive Kritik gestoßen. In einer gemeinsamen Reaktion hatten zahlreiche jüdische Organisationen, darunter der Zentralrat der Juden in Deutschland, die AfD unter anderem als rassistische und antisemitische Partei bezeichnet. Die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden, Charlotte Knobloch, erklärte am Samstag im "Spiegel", die AfD sei trotz dieses Vorgehens judenfeindlich. Den Aufstieg der Partei verglich Knobloch zudem mit dem Aufstieg der NSDAP in den 1920er-Jahren: "Wir stehen vor einem Ungetüm." In dem Zusammenhang forderte sie eine sofortige Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz.

AfD wehrt sich

Der religionspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, Volker Münz, wehrte sich gegen die Kritik. Es widerspreche der Demokratie, wenn die Organisationen Juden vorschreiben wollten, welcher Partei sie sich anschließen dürften, sagte Münz am Wochenende im Deutschlandfunk.

Grundsatzerklärung räumt Probleme ein