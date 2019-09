Heyer rät daher, viel Eigenkapital mit einzubringen, damit man so wenig Kredit wie möglich aufnehmen muss: "Eigenkapital anzusparen ist im Regelfall ein langwieriger Prozess, der über mehrere Jahre andauert und deshalb sollte man sich nicht verleiten lassen, sich aufgrund der niedrigen Zinsen in das Abenteuer Baufinanzierung zu stürzen."

Sondertilgungsrechte – also das Einzahlen einer extra Summe Geld wie durch eine Erbschaft – sollte man sich ebenfalls unbedingt einräumen lassen, so Heyer. Am wichtigsten sei aber wirklich, genau durchzurechnen, ob man sich mit dem Kredit überhaupt ein Haus leisten könne, ohne sich zu verschulden. Denn durch die Niedrigzinsen und die hohe Nachfrage sind auch die Immobilienpreise gestiegen – in Leipzig zum Beispiel in den letzten zehn Jahren auf das Doppelte.