Die Grünen haben einen neuen Star: Robert Habeck. Bisher Umweltminister in Schleswig-Holstein, Philosoph und Schriftsteller. Mit einer Zustimmung von 81,33 Prozent ist der Vertrauensvorschuss riesig. Ein wenig scheint, dass Habeck fast wie Martin Schulz für die SPD vor einem Jahr, Heilerfähigkeiten von den Grünen zugeschrieben werden.

Seine Auftritte verfolgt die Parteibasis mit glänzenden Augen, egal ob Frau oder Mann. Sie ließ ihm auch durchgehen, erst acht Monate parallel Minister und Parteivorsitzender zu sein. Dafür änderten die Delegierten sogar die Satzung und demontierten damit weiter das grüne Dogma der Trennung von Amt und Mandat. Seine Co-Vorsitzende Annalena Baerbock wird sich viel Mühe geben müssen, um nicht nur die "Frau an seiner Seite" zu sein, wie sie es selbst befürchtet.

Abschied von der Generation Atomausstieg

Habeck und Baerbock sind eine neue Generation. Sie lösen endgültig die Altvorderen wie Trittin, Roth, Ströbele ab. Deren politische Erzählung mit dem Hauptthema Atomausstieg neigt sich dem Ende. 2022 geht das letzte Kernkraftwerk vom Netz. Die Grünen brauchen neue Themen.

Habeck und Baerbock machten in ihren Reden deutlich, dass die Grünen nun ihren Fokus neben dem Klimawandel mehr auf die Sozialpolitik im Zeitalter der Digitalisierung richten müssen. Dabei wollen sie anders als Union oder SPD nicht vor allem Geld an die Bedürftigen verteilen. Stattdessen sollen, jedenfalls erstmal theoretisch, Strukturen gegen die entstehende soziale Unsicherheit durch die Umbrüche in der Arbeitswelt geschaffen werden.

Ein guter Vorsatz, doch es fehlen bisher bei den Grünen wie auch bei den anderen Parteien überzeugende Konzepte gegen Zukunftsangst im Zeitalter der sozialen Netzwerke, des Internets, der Start-ups und der Automatisierung der Produktion.

Habeck – ein neuer Joschka Fischer?

Trotzdem könnte Robert Habeck wie zuletzt Joschka Fischer, und das ist mehr als ein Jahrzehnt her, den Grünen zu einem Auftrieb verhelfen. Momentan ist man die kleinste Partei im Bundestag, darüber kann auch eine kleine Konjunktur in den momentanen Umfragen nicht hinwegtäuschen. Zu politischem Erfolg gehört heute auch die persönliche Perfomance. Und da funktioniert bisher die Selbstinszenierung des Robert Habeck inklusive eigenem Youtube-Kanal.

Sein Erfolg als Umweltminister in Schleswig-Holstein gibt ihm Recht. Wenn es ihm wie angekündigt noch gelingt, der Partei die moraline Attitüde zu nehmen gegenüber jedem, der nicht ins grüne Weltbild passt, könnten die Grünen auch in anderen politischen Revieren wildern. In Schleswig-Holstein ist es ihm gelungen im Dialog mit den Landwirten.

Grüne Diaspora Ostdeutschland

Weniger Belehrung wünschen sich auch die ostdeutschen Grünen. Sie leiden darunter, dass oft ihre westdeutschen Kollegen radikale Forderungen aufstellen, wie den schnellen Kohleausstieg in Mitteldeutschland, ohne die sozialen Folgen zu bedenken. Auch vermissen sie Verständnis für die Lebensumstände vieler Menschen in den neuen Ländern nach den Umbrüchen in den vergangenen drei Jahrzehnten.