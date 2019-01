Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck zieht sich aus den Sozialen Medien zurück. Habeck begründet dies unter anderem mit dem Diebstahl seiner Daten. Dem ARD-Hauptstadtstudio sagte er, ein Großteil der Daten sei vermutlich über Facebook abgeschöpft worden - vor allem über Accounts seiner Familie. Die gesamte persönliche Kommunikation mit seiner Familie sei plötzlich auf irgendwelchen rechten Seiten im Internet nachlesbar gewesen: "Das ist so, als ob einem die Liebesbriefe der letzten zehn Jahre geklaut werden und alle beugen sich darüber und sagen 'Na mal gucken, was er da alles noch so hat'".