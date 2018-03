Der Hackerangriff auf die Bundesregierung dauert offenbar weiter an. Es handele sich um "einen veritablen Cyberangriff auf Teile des Regierungsnetzes", sagte der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages (PKGr), Armin Schuster, nach einer Sitzung des Gremiums am Donnerstag in Berlin. Nach Worten des CDU-Politikers läuft der Angriff noch.