Eigentlich galt das Datennetzwerk des Bundes bislang als besonders sicher. Für Internetsicherheit ist in Deutschland unter anderem das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zuständig. Aus Parlamentskreisen verlautete, am Donnerstag werde das Parlamentarische Kontrollgremium zur Überwachung der Geheimdienste in einer Sondersitzung über den Vorfall beraten.