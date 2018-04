Integrationskurs Jeder Zweite besteht Deutschtest - und jeder Zweite fällt durch

Die Menschen, die den Deutschtest am Ende ihres Integrationskurses absolvieren, teilen sich in zwei nahezu gleich große Hälften: die eine besteht den Test, die andere nicht. Darüber berichtet die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" unter Berufung auf Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Demnach besuchten im vergangenen Jahr 339.578 Menschen erstmals einen Integrationskurs. Davon machten 289.751 auch beim Sprachtest am Kursende mit. Von ihnen erreichten 48,7 Prozent das Kursziel "B1". Vier von zehn (40,8 Prozent) kamen immerhin noch auf das niedrigere Sprachniveau "A2". Der Rest blieb darunter.

Das Niveau B1 genügt dem BAMF zufolge, um im Alltag in Deutschland schriftlich und mündlich klarzukommen. Für einen qualifizierten Beruf reicht das Sprachlevel meist nicht. Wer sich selbst ein Bild von den Sprachtests in den verschiedenen Niveaus machen will, kann online einen Test absolvieren.