Dietmar Polster: "Wir haben die Auswertung des jüngsten Treffens der zuständigen Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum Härtefallfonds vorgenommen. Das hat nicht das gebracht, was wir uns erhofft hatten. Es gibt aber ein Weiter. Die zuständigen Staatssekretäre haben sich darauf verständigt, ein konkretes Handlungskonzept zur Errichtung eines Härtefallfonds im Jahr 2020 vorzulegen. Das ist für uns ein positives Signal."

"Also für die betroffenen Berufsgruppen, wie ehemalige Reichsbahner, Braunkohlekumpel, Postmitarbeiter, Krankenschwestern oder Balletttänzer, geht es um 15.000 bis 20.000 Euro im Durchschnitt pro Person. Und für die geschiedenen Frauen sind wir derzeit bei einer Forderung von 54.000 Euro."

"Nein, die Zahlungen sollen nicht an die Bedürftigkeit, zum Beispiel an die Grundsicherung gekoppelt werden. Das heißt, es werden nicht nur Härtefälle berücksichtigt, sondern es wird die Gesamtheit der erbrachten Arbeitsleistungen berücksichtigt bis zur Wiedervereinigung."

"Ich bin immer frohen Mutes, sonst würde ich diesen Job ehrenamtlich nicht machen. Und ich bin überzeugt, dass wir inzwischen so viele gute Gespräche in Berlin und anderswo geführt haben, dass die Einsicht in die Notwendigkeit, diesen sozialen Frieden herzustellen, vorhanden ist."