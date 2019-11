In den Verhandlungen zum sogenannten Härtefallfonds für bestimmte DDR-Rentengruppen zeichnet sich ein Kompromiss ab. "Es wird auf Einmalzahlungen an die Betroffenen hinauslaufen. Wir sind zuversichtlich, dass wir das Thema nach 30 Jahren nun wahrscheinlich endlich bald zu einem Abschluss bringen können", sagte Dietmar Polster heute dem MDR-Magazin "Umschau" nach einem Treffen des "Runden Tisches" dazu in Leipzig. Polster ist Sprecher der Senioren der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Bis 30. Juni 2020 soll die konkrete Gestaltung des Härtefallfonds geklärt werden, an dem sich sowohl der Bund als auch die Länder beteiligen sollen. Im Gespräch sind Einmalzahlungen von bis zu 20.000 Euro pro Person. Allerdings werde über die genaue Höhe zwischen den Betroffenenverbänden noch beraten, so Polster.