Der derzeit diskutierte Grundrenten-Entwurf soll den geplanten Härtefallfonds nicht ersetzen. Das sagten die betroffenen DDR-Berufs- und Personengruppen übereinstimmend bei einem Treffen in Leipzig dem MDR-Magazin "Umschau".

Unterstützung erhielten die Betroffenen bei ihrem Treffen am 17. Februar in Leipzig von der Bundestagsabgeordneten Daniela Kolbe (SPD):

Nach Angaben der Betroffenen wird es am 29. Mai 2020 in Borna eine Konferenz zum Härtefallfonds geben, zu dem unter anderem Bundestagsabgeordnete, die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder sowie der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, eingeladen werden sollen. Geplant sei, an diesem Tag das Konzept für den Härtefallfonds zu präsentieren.