Der Bundesrat hat die derzeitige Jura-Professorin Ines Härtel einstimmig zur neuen Richterin am Bundesverfassungsgericht gewählt. Härtel ist damit die erste Ostdeutsche auf diesem Richterposten.

Die aus Staßfurt stammende Juristin wird im für Grundrechtsfragen zuständigen Ersten Senat Johannes Masing nachfolgen. Dessen Amtszeit als Bundesverfassungsrichter endete im April.



Die Entscheidung über seine Nachfolge hatte sich über Wochen hingezogen. Dabei waren mehrere Kandidaten im Gespräch, Härtels Name tauchte allerdings bis zu dieser Woche nicht auf. Die Diskussion kreiste von Anfang an auch zentral um die Frage, ob erstmals eine Richterin oder ein Richter aus Ostdeutschland an das höchste deutsche Gericht wechseln sollte.