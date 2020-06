Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) sagte, das Gesetz "dient dem Schutz aller Menschen, die von Rassisten und Rechtsextremisten bedroht und diffamiert werden." Die Ministerin verwies auf den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, den antisemitischen Terroranschlag in Halle und die rassistischen Morde in Hanau. "Wer hetzt und droht, muss mit Anklagen und Verurteilungen rechnen", so Lambrecht.