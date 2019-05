Eine aufblasbare Wand, die an Unfallstellen vor Gaffern schützen soll. Bildrechte: MDR/Heiko Kunzmann

Doch zumindest am Amtsgericht Halle gab es in den vergangenen Jahren solche Fälle schlichtweg nicht. Außerdem sei das Gaffen an sich nicht strafbar. Strafrechtlich relevant werde es erst, wenn Rettungskräfte vor Ort behindert werden, man einen Stau verursacht oder Personen fotografiert.



Diese möglichen Straftaten zu ermitteln, sei wiederum Aufgabe der Polizei, sagt Budtke. Womit man wieder bei dem Problem wäre, das auch Hagen Husgen von der GdP Sachen angesprochen hat: Die Schwierigkeit, sich am Unfallort auch noch um die Gaffer zu kümmern.