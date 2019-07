Immobilienbranche Meldepflicht soll Geldwäsche im Immobiliengeschäft verringern

Bundesfinanzminister Scholz will härter gegen Geldwäsche in Deutschland vorgehen. Am Mittwoch wird die Bundesregierung ein dementsprechendes Gesetz beschließen, mit welchem verschiedene Berufsgruppen verpflichtet werden, einen Verdacht auf Geldwäsche frühzeitig zu melden. Für Scholz steht die Immobilienbranche besonders im Fokus.

von Jessica Brautzsch, MDR AKTUELL