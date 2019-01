Nach den offenbar fremdenfeindlichen Auto-Attacken im Ruhrgebiet ist Haftbefehl gegen den Autofahrer wegen mehrfach versuchten Mordes erlassen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Essen am Mittwoch mitteilte, sitzt der tatverdächtige Deutsche in Untersuchungshaft.

Der 50-jährige Mann aus Essen war in der Silvesternacht mit seinem Auto in Bottrop und Essen in Menschenansammlungen gefahren. Nach Angaben der Ermittler wurden dabei acht Menschen, unter anderem aus Syrien und Afghanistan, verletzt. Eine Frau erlitt sogar lebensgefährliche Verletzungen.