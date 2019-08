Fünfmal jede Woche komme es hier zu Gewalt, hat die Polizei seit Anfang des Jahres gezählt. Daniel Szarata sitzt für die CDU im Landtag und hat sein Wahlkreisbüro am Fischmarkt in Halberstadt. "Es ist, denke ich, immer noch kein lebensbedrohlicher Zustand bei uns, aber es fällt den Leuten halt auf. Es ist nicht nett anzusehen." Und es sei eben nicht so, wie Integration im Optimalfall laufen sollte. Das ärgere viele Menschen.

Die Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber – kurz ZASt – in Halberstadt. Bildrechte: dpa

Die Stimmung sei gekippt, sagt Szarata. Und das, obwohl die Halberstädter die Anlaufstelle gewohnt seien. Immerhin gibt es die schon seit Anfang der 1990er Jahre in der Stadt. Dass sich die Stimmung verändert hat, das empfindet auch Andreas Henke so. Was sich gerade auswirke, sei die qualitative Umwandlung der Anlaufstelle, wie der Oberbürgermeister sagt.



"Hier werden vornehmlich die ankommenden Asylbewerber festgehalten, die wahrscheinlich kein Bleiberecht erwarten können. Die also irgendwann wieder in ihre Heimatländer abgeschoben werden müssen." Das heiße, sie blieben bis zu anderthalb Jahre in Halberstadt und hätten in dieser Zeit keine Arbeit und keine sinnvolle Aufgabe.