Bundestagsdebatte AfD nach Terror in Halle im Kreuzfeuer der Kritik

Rund eine Woche nach dem Amoklauf in Halle mit zwei Toten hat der Bundestag emotional über mögliche Folgen diskutiert. Vertreter der übrigen Parteien kritisierten dabei die AfD scharf. Sie distanziere sich nicht ausreichend von Antisemitismus in den eigenen Reihen. Innenminister Horst Seehofer stellte außerdem ein Bündel an Maßnahmen gegen Judenfeindlichkeit vor.