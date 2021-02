Protokoll Impfskandal in Halle: Was passierte am 17. Januar?

In Deutschland gibt es eine klare Reihenfolge, wer wann geimpft werden darf. In Sachsen-Anhalt ist diese Reihenfolge nicht eingehalten worden: In Halle wurden Oberbürgermeister Bernd Wiegand und mehrere Stadträte geimpft, obwohl sie noch gar nicht an der Reihe waren. Wiegand verteidigte sein Vorgehen: Es habe sich um Restbestände gehandelt, die sonst nicht hätten verimpft werden können. Was passierte an diesem 17. Januar 2021? Das Protokoll eines Tages.