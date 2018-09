Im Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen sind die Räumungen nach einem mehrtägigen Aufschub wieder aufgenommen worden. Am Montag sprachen die Behörden in dem von Rodung bedrohten Waldstück zwischen Köln und Aachen die ersten Räumungsverfügungen aus. "Wie angekündigt" würden Beamte wieder im Rahmen der Vollzugshilfe für Bauordnungsämter der Stadt Kerpen und des Kreises Düren die illegalen Baumhäuser räumen, teilte das nordrhein-westfälische Innenministerium mit. Zuvor waren bereits im Wald errichtete Barrikaden entfernt worden.