Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Aber die SPD wird sich über dieses Wahlergebnis trotzdem freuen. Die Verluste sind überschaubar für das zurückliegende Chaos-Jahr im Bund. Die Macht ist gesichert in Hamburg. Die Grünen können zugewinnen, aber nicht siegen, obwohl "Fridays for Future" am Freitag noch einmal in Hamburg aufgedreht hat.