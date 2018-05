Hamburg Beamte können sich bald gesetzlich krankenversichern

Bei den privat versicherten Beamten übernimmt der Dienstherr der Beamten in Deutschland die Hälfte der Krankheitskosten. Die andere Hälfte wird durch eine private Krankenversicherung abgesichert.

Allerdings sind in Hamburg bereits jetzt nicht mehr alle Beamten privat versichert. So sind der Hansestadt zufolge geschätzt 2.400 Hamburger Beamte freiwillig gesetzlich versichert. Ein Grund ist unter anderem, dass private Krankenversicherungen kranke Menschen ablehnen oder einen Risikoaufschlag verlangen können. Betroffene müssen sich dann in der Regel freiwillig gesetzlich versichern und den Versicherungsbeitrag komplett selbst tragen.