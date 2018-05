In Hamburg treten nächste Woche die bundesweit ersten Fahrverbote für Dieselautos in Kraft. Wie die Umweltbehörde der Hansestadt mitteilte, werden vom 31. Mai an zwei Straßenabschnitte für ältere Diesel und Lastwagen gesperrt. Betroffen sind alle Fahrzeuge, die nicht die Abgasnorm Euro 6 erfüllen.