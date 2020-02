Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg hat die SPD nach Auszählung aller Landesstimmen ihre Position als stärkste Kraft verteidigt. Die Partei des Ersten Bürgermeisters Peter Tschentscher kam auf 39,0 Prozent, büßte damit aber mehr als sechs Prozentpunkte ein.

Die Grünen unter ihrer Spitzenkandidatin Katharina Fegebank konnten ihren Stimmenanteil auf 24,2 Prozent nahezu verdoppeln. Die CDU rutschte auf ein historisches Tief von 11,2 Prozent ab, während die Linke leicht auf 9,1 Prozent zulegen konnte. Die AfD (5,3 Prozent) und wohl auch die FDP (5,0 Prozent) schafften ganz knapp den Wiedereinzug in die Bürgerschaft, die Liberalen müssen aber noch zittern.

Für die Liberalen wird es erst am Montagabend endgültige Klarheit geben. Eine mögliche Verwechslung bei der Stimmerfassung im Wahlbezirk Hamburg-Langenhorn verstärkt die Unsicherheit. In einem Wahllokal kamen die Liberalen nach der vereinfachten Auszählung am Sonntagabend auf 22,4 Prozent, die Grünen hingegen nur auf 5,1 Prozent. Hamburgweit fiel das Ergebnis umgekehrt aus.