Eine Verwechslung bei der Stimmerfassung im Wahlbezirk Hamburg-Langenhorn hatte die Liberalen einige Stunden lang vom Einzug in das Landesparlament träumen lassen. So hatte es am Sonntag noch geheißen, dass die Partei mit 5,0 Prozent die Hürde knapp übersprungen hat. Dann aber war bekanntgeworden, dass die Partei in einem Wahllokal 22 Prozent der Stimmen bekommen haben soll und die Grünen nur fünf Prozent. In absoluten Zahlen ging es um 400 Stimmen. Nach einer erneuten Auszählung wurde das Ergebnis korrigiert, und die FDP rutschte knapp unter die Fünf-Prozent-Marke.