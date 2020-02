Kurz darauf, um 21.58 Uhr, habe der Täter zuerst einen Menschen auf der Straße erschossen. Danach tötete er noch acht weitere Menschen. Um 22.10 Uhr sei er dann zur Wohnung seiner Eltern gefahren. Wie die Mitglieder des Innenausschusses weiter berichteten, stürmte die Polizei die Wohnung erst um kurz nach 3 Uhr in der Nacht. Zuvor hätten Polizisten vergeblich an der Wohnungstür geklingelt. Auch eine Drohne sei eingesetzt worden, um durch die Fenster schauen zu können.

Auch neue Details zu den Waffen wurden bekannt: Während der mutmaßlichen Taten gab Tobias R. insgesamt 52 Schuss ab, hieß es von Teilnehmern des Innenausschusses. In seinem Wagen hätten noch 18 weitere Patronen gelegen, in seinem Zimmer insgesamt 350 Patronen. Außerdem wurden drei Schusswaffen bei ihm gefunden: eine lag im Auto, eine bei der Leiche von Tobias R., eine weitere an einem anderen Ort in der Wohnung.



R. hatte eine Waffenerlaubnis besessen. Seit der Tat wird allerdings über eine Verschärfung des geltenden Rechts diskutiert. Abgeordnete der Union regten an, herauszufinden, ob die Vorschriften zur Überprüfung von Waffenbesitzern in den Ländern richtig umgesetzt werden. Vorher sei es nicht sinnvoll, über eine Verschärfung des Waffenrechts zu sprechen, sagte die Ausschussvorsitzende Andrea Lindholz von der CSU.