Dass es eine Radikalisierung in den rechtsradikalen und den rechtsautoritären Millieus gebe, sei bekannt. "Die sprechen teilweise selber von einer Neumobilisierung", sagte Decker. Der gesellschaftliche Diskurs sei entgleist. Dort müsse nun angesetzt werden. Es gebe eine Delegitimation und eine Ressentimentgeladenheit gegenüber der Demokratie und den Rechten von Minderheiten.

Sandro Poggendorf vom MDR-Rechercheteam sagte, in seinem Manifest äußere sich der mutmaßliche Schütze Tobias R. klar rassistisch. Er spreche ganzen Völkern die Existenzberechtigung ab. Tobias R. und der Täter des Anschlags in Halle im vergangenen Jahr, Stephan B., hätten beide versucht, ihre Taten in ihren Videobotschaften zu erklären und zu rechtfertigen. Deren Ziel sei die größtmögliche Verbreitung der Botschaften.



Das Video sage sehr viel über den Täter und seine Stimmungslage aus. Er wollte seine Botschaft sehr breit und international gestreut wissen. Dieses Ziel habe er leider erreicht, denn international werde seine Tat im Netz teilweise gefeiert.