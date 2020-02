Bei einer Mahnwache für die Opfer des Anschlags von Hanau hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an den gesellschaftlichen Zusammenhalt appelliert. Nun sei "die Stunde, in der wir zeigen müssen: Wir stehen als Gesellschaft zusammen, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir laufen nicht auseinander". Er verwies darauf, dass in mehr als 50 Städten in Deutschland am Abend zeitgleich Mahnwachen mit tausenden Menschen abgehalten wurden.