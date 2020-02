Der mutmaßliche Schütze von Hanau hatte nach Angaben des Generalbundesanwalts Peter Frank eine "zutiefst rassistische Gesinnung". Das habe die Auswertung von Videobotschaften und einer Art Manifest auf der Internetseite des Mannes ergeben, sagte Frank am Donnerstag in einer kurzen Stellungnahme.

Die Generalbundesanwaltschaft wolle nun ermitteln, ob es für die Anschläge am Mittwochabend im hessischen Hanau Mitwisser oder Unterstützer gab und Kontakte ins In- oder Ausland. Mit den Ermittlungen habe er das Bundeskriminalamt (BKA) und das hessische Landeskriminalamt (LKA) beauftragt.

Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte unterdessen an, sich am Abend mit den Innenministern der Ländern darüber zu beraten, wie die Sicherheit vor allem bei öffentlichen Veranstaltungen in den nächsten Tagen gewährleistet werden könne. Außerdem ordnete er Trauerbeflaggung für alle öffentlichen Gebäude in Deutschland an.